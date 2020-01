Tellijale

Legendaarseks sai Emil Zátopeki vaevaline jooksustiil, mille kohta kirjanik Jean Echenoz nendib, et mees näeb joostes välja nagu omaenda varjuga võitlev poksija. Lisaks jäi mulje, nagu piinleks sportlane koledate valude käes ning on ainult meetrite küsimus, millal ta krampides maha variseb. Hea huumorimeelega Zátopek seletas ise asja hiljem sedamoodi, et ta polnud lihtsalt küllalt andekas, et joosta ja naeratada ühel ajal.