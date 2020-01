Iraanlaste raev pöördus riigijuhtide vastu

Tellijale

Eile valitses Teheranis pinev olukord: märulipolitsei ootas juba päeval kesklinnas ja ülikoolihoonete juures, mootorrattal revolutsioonikaardi liikmed patrullisid tänavatel ning erariietes julgeolekutöötajad olid valmis õhtuks kokku kutsutud meeleavaldusi ohjeldama. Inimesed liikusid rutakalt, pilk maas, et vältida politseinike tähelepanu, kirjeldasid uudisteagentuurid.

Sotsiaalmeedias levisid videolõigud kogunemisest ühe Teherani ülikooli juures, kus seltskond protestijaid hõikus: «Nad valetavad, et meie vaenlane on Ameerika. Meie vaenlane on siinsamas.»