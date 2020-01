Taiwani valimised tugevdasid vastasseisu Pekingiga

Tellijale

«Täna tahan ma Pekingi võimudele taas meenutada, et rahu, võrdsus, demokraatia ja dialoog on stabiilsuse võtmed,» lausus Tsai võidukõnes. «Ma tahan, et Pekingi võimud teaksid, et demokraatlik Taiwan ja meie demokraatlikult valitud valitsus ei anna iial järele ähvardustele.»