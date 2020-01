Kosmosemissioon: Tõraveres valmistutakse sekundite mänguks

Tellijale

Euroopa Kosmoseagentuuri missiooni «Komeedipüüdur» Eesti osa juhi Mihkel Pajusalu sõnul on see teadaolevalt esimene kord, kui Eestis ehitatud seadmed üldse süvakosmosesse on jõudnud, ja esimest korda on Eestil võimalus ESA suure missiooni kõigis etappides võrdväärse partnerina kaasa lüüa, seega ei ole enam mingit põhjust Eestit mitte kosmoseriigiks nimetada.