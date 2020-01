Sotsiaaltöötaja kahvlis: eelarve seab abistamisele piirid

Riigikohtu lahend täpsustab sotsiaalhoolekande seaduses sõnastatut ja ütleb muuhulgas, et sotsiaalabi osutamist ei tohi seada sõltuvusse seadusjärgsete ülalpidajate olemasolust või nende maksevõimest. FOTO: FOTO: Madis Veltman

Üksi elav eakas või puudega inimene, kes ei tule talvisel ajal toime eluruumide kütmisega, peab saama abi kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt. Uus riigikohtu lahend ütleb, et omavalitsus ei saa abi andmisest keelduda öeldes, et «teil on lähedased» või «meil pole raha».