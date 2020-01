Kelly Sildarut hakkab juhendama tema poiss-sõber

Tellijale

Kogu senise sportlastee isa Tõnis Sildaru käe all treeninud 17-aastane Kelly Sildaru oli uut treenerit otsinud pikka aega. Senine mudel, kus Kelly Sildaru on sportlane, tema isa Tõnis Sildaru treener ning 13-aastane vend Henry abitreener, enam ei töötanud, sest ka perekonna noorima võsukese ambitsioon on võistelda õe eeskujul suurel areenil. Pole ju saladus, et Sildarude unistus on osaleda üheskoos 2022. aasta Pekingi taliolümpial.