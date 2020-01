Tellijale

Nii Must kui ka Kuuba võitlevad aprilli lõpuni Tokyo olümpiapileti nimel. Kolm võitu noppinud Must sai juurde vajalikku punktilisa ja võib julgelt vaadata Jaapani poole. Ta tõuseb OMile pääsejate arvestuses 30. kohale. Naiste edetabelis veelgi paremal positsioonil (29.) asuv Kuuba ei saanud Tallinnast küll aasta kümne parema tulemuse arvestusse minevat punktisummat, kuid ta oli juba eelmise aastaga end heale positsioonile mänginud. Mõlema mängija olümpiale minek on rohkem kui 90-protsendilise tõenäosusega kindel, nii meeste kui ka naiste seas saab osaleda vähemalt 38 üksikmängijat.