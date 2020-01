«Ma ei taha siin enam sõita. Olen sellest kohast tüdinenud»

Tellijale

31-aastane Fourcade võitis Oberhofis mõlemad individuaaldistantsid ning juhib nüüd MK-sarja Bø ees 13 punktiga. Millal norralasest valitseja võistluskarusselli naaseb, pole praegu selge, kuid on räägitud, et ilmselt juhtub see kahe nädala pärast Pokljukas.