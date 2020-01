Robert Derevski: toores jõud ja rahvusvaheline õigus

Tellijale

Viimased poliitilised sündmused maailmas on tahes-tahtmata ajendanud diskussiooni rahvusvahelise õiguse otstarbekusest riikidevahelistes suhetes. Mis siin salata, eks igasugune toore jõu demonstreerimine on teatud mõttes diplomaatia läbikukkumine. See aga ei tähenda, et maailmas toimuv põhineks pelgalt riikide tasakaalu printsiibil ning reaalpoliitikast tulevatel põhimõtetel.

Esmatähtis on pidada meeles, et rahvusvaheline õigus pole oma struktuuri poolest tingimatu ega lõplik. See on pidevas arengus olevate normide kogum. Sisuliselt on tegemist eduka diplomaatiaga, mille eesmärk on leida riikidevaheline konsensus ja leppida kollektiivselt kokku võimalikult paljudes reeglites. Asjaolu, et kompromiss tuleb leida erineva ideoloogia, riigikorra või väärtushinnangutega riikide vahel, seletab, miks on rahvusvaheline õigus kohati üldine ja laialivalguv. Tähtis on, et riigid ise aktsepteeriksid paikapandud normide olemasolu ja järgiksid neid lähtudes eelkõige oma tahtest ning heast usust.