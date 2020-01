Mehhikost pärit Guadalupe Galicia on müünud tamale’sid New Yorgis Brooklyni linnaosas juba paarkümmend aastat. Luba tänavakaubitsemiseks on linnas aga saada äärmiselt keeruline, sest 10 000 kaupmeest võitlevad 2900 loa nimel. FOTO: Laura Bonilla/AFP/Scanpix

Juba kaks aastakümmet on Guadalupe Galicia tõusnud iga päev üles kell neli hommikul, et müüa New Yorgi tänavail tamale’sid ja riisipudingut. Ta on üks tuhandetest kaubitsejatest, kes pakuvad metropolis keelt alla viivaid roogasid, kuid aina enam peavad temasugused inimesed, kellest paljud viibivad Ameerika Ühendriikides ebaseaduslikult, kartma rünnakuid, vahistamist ja riigist välja saatmist.