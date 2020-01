Luude: riigifirmade nõukogud peavad toetama valitsuse poliitikat

Seaduse järgi peab nimetamiskomitee liige olema laitmatu taustaga, kuid Argo Luude on kohtus süüdi mõistetud kartellikokkuleppes osalemises. FOTO: Mihkel Maripuu

Riigifirmade nõukogude nimetamiskomitee liikmeks valitud EKRE liige Argo Luude leiab, et selleks, et valitsus saaks riigi majandust suunata, peab tal olema mõju riigifirmade üle, kuna apoliitilise riigiettevõtte keskendumine kitsalt oma käibele ja kasumile ei pruugi minna kokku sellega, mis riigi majandusele laiemalt kasulik on.