Paradiis kolmele naisele

Põhimõtteliselt on tegu kolme naise võimu-, armukadedus- ja armastuslooga. Rivaalitsemine, manipuleerimine, ebaausad võtted, sealhulgas mõnuga teise inimese valupunktidele rõhumine, on Maria paradiisis igapäevane reaalsus. Soome režissöör Zaida Bergroth on selle kõik hoolsalt küll usuhulluse ja ajastukastmega üle valanud ning seksuaalsuse nupu leige peale keeranud, kuid kolme naise suhe on traagelniit, mis hoiab süžeed koos ja tekitab pinget.