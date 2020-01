Pettumus – optimismi tasuta kaasaanne

Pettumus on inimlikest baasemotsioonidest üks kõige põnevamaid. Sest ta on suuresti omasüüline. Pettumuse ämmaemandad on hea usk, hoogne pealehakkamine ja liigsed lootused – kõik need vastutustundetud vaimuseisundid, mis meid tegelikkusega pealtnäha justkui lepitavad, ent tegelikult hoopis tülli ajavad. Kes lisab lootust, see lisab valu.