Tellijale

Uustali ja Novatoursi koostöö lõppes 2017. aasta septembris. Mõni kuu hiljem, veebruaris saatis ta meediale teate, kus väitis, et ettevõttest lahkumisel on teda ähvardatud, Novatoursi Eesti üksuses on toimunud ebaselged tehingud ja selle seis on kahtlane.