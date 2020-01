Ülikooli ja kliinikumi sasipuntra lahtipõimimine sai rohelise tule

Tellijale

Eelmäe on peaaegu terve aasta plaaninud muuta ehk oma sõnutsi kaasajastada kliinikumi juhtimisstruktuuri. Reformi üks muudatustest on seotud keskastmejuhtide tähtajatute lepingutega, mis muutuvad nüüd selle aasta lõpul tähtajaliseks. Juhatuse esimees esitab nõukogule 31. jaanuaril 2020 töörühma koosseisu, tegevuskava ja eelarve.

Nõukogu esimees Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) ütles pärast istungit, et kõik osalised mõistavad uuenduste vajalikkust. «Reforme on vaja, et Tartu Ülikooli kliinikum oleks Eestis meditsiini lipulaev, oleks atraktiivne tööandja ja ka patsientidele oleks tagatud väga hea ravi,» selgitas Klaas, miks uuendusi jätkatakse.