Ivan Makarov: räästa alt vihma kätte

Kimia Alizade põgenemine keeldude ja eelarvamuste maalt «vabasse maailma» on veel üks tema suurvõit, kuid samas ka illusioon, mis hakkab peatselt mõranema, sest multikultuurne Euroopa on kahepalgeline. Ühelt poolt on põlu ja keelu all igasugune sooline diskrimineerimine, kuid see keeld on valikuline, sest deklareeritud poliitkorrektsus ei luba ELi riikide võimudel kaitsta moslemiriikidest tulnud naisi samasuguse vaimse ja füüsilise vägivalla eest, mida nad on talunud kodumaal.