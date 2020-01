Juhan Javoiš: Rail Baltic ja Concorde’i eksitus

Tellijale

Rail Balticu (RB) juht Kristjan Kaunissaare väljendas kohkumust mõtte peale, et RB trassi paiknemist tasub veel arutada. «Sisuliselt tähendaks see Kaunissaare sõnul, et tuleb korstnasse kirjutada kõik raudtee planeerimise, projekteerimise ja ehitamise peale kulutatud raha,» loeme 10. jaanuari Postimehest.

See on lausa õpikunäide huvitavast psühholoogianähtusest, mida tuntakse Concorde’i eksituse (Concorde fallacy) nime all ja millega majandusinimesed on ilmselt hästi tuttavad. Ent nagu näha, väärib mõiste tutvustamist ka laiemale ringile. Tegelikult ei tasuks seda eksitust silmas pidada mitte ainult maksumaksja raha kulutamisel, vaid igaühel oma igapäevatoimetusteski.