Eluohtlikke kukkumisvigastusi saab ennetada lihtsate moodustega

Doktor Merilind ütles, et libedaga kukkumisel on sage vigastus kodar- ja küünarvarreluu murd randmest pisut ülalpool. See tekib, kuna kukkuja toetab käe ette ja prantsatab ise sinna peale. «Kui luud on natuke hõredamad, siis vanematel inimestel on see tüüpiline koht, mis katki läheb,» lausus Merilind. Sestap on oluline teada oma luude seisukorda, et need poleks hõrenenud, ning tarbida piisavalt D-vitamiini ja kaltsiumi ning piimatooteid.