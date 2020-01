Tellijale

Need sõnad ei pärine sugugi mitte Margaret Atwoodi kuulsast düstoopilisest romaanist «Teenijanna lugu». Need lausus eelmisel aastal Budapesti demograafiakonverentsil Ungari parlamendi spiiker ja võimupartei Fidesz asutajaliige László Kövér. Sündimuse suurendamise üle arutlenud poliitik lisas, et lastetud inimesed pole normaalsed ning töötavad surma heaks.