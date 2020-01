Tellijale

Väga rängalt. Võib otseselt öelda, et konkurents on meie valdkonnas väga tihe. Arvatakse, et kui tõuseb kütuse hind, siis tõusevad ka veohinnad, aga paraku see nii ei käi. Me peame endale aru andma, et ettevõtted on sõlminud pikaajalised transpordilepingud, mida vaadatakse ja korrigeeritakse. Lisaks jätkub pakkumine odavama või sama hinnaga ehk kui üks ettevõte arvab, et aktsiisi tõustes saab tõsta ka veohinda, siis paraku tal see ei õnnestu ja ta jääb tööst ilma.