Suur ülevaade: milles Savisaare protsessi osalisi süüdistati ja kuidas kaitsjad peale jäid

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul ei väljendanud kohus, millistele tõenditele tuginedes süüalused õigeks mõisteti või millised etteheited on kohtul prokuratuuri või menetlejate tegevusele. «Kuni ma pole saanud kohtuotsuse terviktekstiga tutvuda, ei saa ma võtta seisukohta, kas me oleme teinud halba tööd või kas on menetluses olnud puudujääke,» ütles ta.