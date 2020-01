Nüriks jäänud Kalev/Cramo kaotas Ventspilsile

Sokk tõdes mõni minut pärast mängu lõppu, et ei oskagi selge allajäämise põhjuste kohta esimese hooga midagi tarka öelda. Üht-teist siiski tema jutust välja koorus. «Skoorist on näha, et kui midagi süüdistada, siis on see meie kaitse. Lasta kodus endale 95 punkti visata on ükskõik millise satsi kohta palju,» alustas Sokk.