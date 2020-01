Kristi Raik: sisepoliitika varjutab Eesti diplomaatia edu

Tellijale

Eesti töötab järjekindlalt selle nimel, et sünniks otsused, mis mõjuvad hästi tervele Euroopa Liidule. Ta ei soovi olla pidur ega räuskaja, vaid arvestada teiste liikmesriikide vaadete ja arvamustega, kaitstes samal ajal oma huve. Eriti hästi õnnestus see Eestil ELi Nõukogu eesistujana 2017. aasta teises pooles, kui peale digiteemade rõhutamise paistis Eesti silma sildade ehitaja ja ausa vahendajana.

Tõrvatilk meepotis

Mullu aprillis võimule tulnud valitsuse mõju Eesti rahvusvahelisele kuvandile on tekitanud kodumaal rohkelt muret ja vaidlusi. Lohutuseks võib öelda, et Euroopa pealinnades saavad Eesti kodukootud skandaalid märksa vähem tähelepanu ning midagi katastroofilist ega pöördumatut pole Eesti mainega (veel) juhtunud. Eesti diplomaadid teevad oma tööd Brüsselis, Pariisis ja Berliinis endistviisi edasi ning valitsusliidu leppes seisab, et Eesti ELi-poliitika hoiab endist kurssi.