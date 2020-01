Jüri Ratas: tarkade valikutega kirjutame järgmise kümnendi eduloo

Tellijale

Eesti teadus on kõrgemas kaaluklassis, kui võiks meie suuruse põhjal eeldada. Näiteks 2019. aasta maailma mõjukamate teadlaste ülevaates on 6000 enim viidatud teadlase seas üheksa Eesti teadlast. Seda ei tundu palju, kuid end lähiriikidega võrreldes näeme, et enam kui sada korda rahvarikkamalt Venemaalt on seal sama palju teadlasi, Lätist mitte ühtegi, Leedust kaks ja Poolast kuus. Põhjanaabrite seas on neid 21. Ülikoolide edetabelis sai Tartu Ülikool oma kõigi aegade kõrgeima ehk 301. koha.

Alanud aasta on oluliste teadusotsuste aasta. Paljud arengukavad on otsa saamas ja eurorahaperiood lõppemas. Ettevalmistamisel on uued pikaajalised plaanid, millega kirjutame loodetavasti Eesti järgmise kümnendi eduloo.