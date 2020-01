Aimar Altosaar: algatushimulised eestlased

Start-up, mis tähendab innovaatilist ettevõtet siiani peamiselt IKT-valdkonnas, on praegu üks majanduselu märksõnu. See eeldab kõrgelt arenenud e-keskkonna ja digikultuuri olemasolu, toetavat avalikku sektorit ja seadustikku.

Start-up, mis tähendab innovaatilist ettevõtet siiani peamiselt IKT-valdkonnas, on praegu üks majanduselu märksõnu. See eeldab kõrgelt arenenud e-keskkonna ja digikultuuri olemasolu, toetavat avalikku sektorit ja seadustikku. Siiani on uudsetest ideedest ja start-up-ettevõtlusest innustunud noored inimesed, kes näevad võimalusi peamiselt infotehnoloogia rakendamises, kuid edaspidi võiks see kontingent olla palju laiem. 2018. aasta andmetel investeeriti Eesti start-up’idesse üle miljardi euro, mis oli kaks korda enam kui Lätis ja Leedus kokku. Juba aastaid räägime ise ning laseme hea meelega teistel öelda, et Eesti on start-up’ide hiiglane, näidates ka teistele teed.

Sellistes hinnangutes on kindlasti omajagu tõtt. Hakates aga üle lugema, kui palju meie kaasmaalasi on vahetult seotud start-up-kogukondadega, võib selguda, et see arv väga suur ei olegi. Kuulsust on meile toonud rahvusvaheliselt tuntud edulood – Skype, Transferwise ja Bolt – ning nende järel on veel kuni kümmekonnal start-up’ist välja kasvanud ettevõttel ehk edaspidi asja suurte hulka.