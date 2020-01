Neveli Niit: «Start-up’i tehes langetad karme valikuid»

Tellijale

Mu ema on väikeettevõtja ning tema pealt nägin, et mulle see sobiks. Tõuke andis Garage48 (arendusnädalavahetuste korraldaja – toim) üks eestvedajaid Kai Isand. Kohtusime Garage’i köögis, kus ta andis mulle esimese ülevaate start-up’ide maailmast. See seltskond tundus nii joovastav, kõik olid väga motiveeritud, pealehakkajad. Tahtsin olla osa sellest. Kuid kui sa ise ei ole start-upper, siis pole sa veel tõeline osa kogukonnast. Kui sa ei ole olnud ühelgi häkatonil, siis pole sa oma!