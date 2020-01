Henrik Kutberg: idufirmade lumepall lükati veerema 20 aastat tagasi

Tellijale

Näiteks on Skype panustanud tugeva IKT-riigi maine kujundamisse ning toonud esimesed rahastused meie start-up-ökosüsteemi. Skype’i asutajad ja töötajad loovad nüüd Eestis juba teisel ja kolmandal ringil uusi idufirmasid ning mitmed on oma kogemuse tulemusel hakanud mentoriteks ja ka investoriteks. Praegu näeme sama kordumas järgmiste edulugude, näiteks Transferwise’i ja Bolti puhul, kellega seotud inimesed on samuti agarad algajatele ja kogukonnale oma teadmisi jagama ning ka investeerima.