SsangYong Korando: kahe draakoni üllatusmuna

Mis võiks olla suurim üllataja läinud autoaastast, ja mida ei tohiks tähelepanuta jätta? See tuleb Koreast. Ent sugugi mitte Hyundai või Kia garaažidest, vaid hoopis riigi kolmandalt tootjalt SsangYongilt. Euroopas kiputakse sellele margile teatud kõhklusega vaatama, ehkki neil on selja taga 65 aastat nelikveoliste tootmist. SsangYonge on selle aja jooksul müüdud koguni sajas riigis. Linnadžiip Korando neljanda põlvkonna valmimist jälgiti asjatundjate radaripildil juba mõnda aega. Õhus virvendas üha enam tõsiselt võetav eeldus, et uus Korando ületab ootusi. Parimas mõttes. Täpselt nii ka läks.

Nukkernaljakad Rodiuse-ajad on jäänud ajalukku ning kes ihkab kildu visata, peab leidma uue märklaua, kui ei taha riskida ise naerualuseks jääda. Kahe draakoni – just seda SsangYong korea keeles tähendab – uus Korando on ehitatud uuele platvormile ning tal on pardal arvestataval hulgal uut mehaanikat ja tehnilisi lahendusi. Et samm eelmise, kolmanda põlvkonnaga võrreldes on olnud pikk, seda märgivad tunnustavalt paljud autoriteedid. Korea tootja on asjad tõsiselt läbi mõelnud ning tulemuseks on järsk tõus moodsate markide sekka. Mitte kannule, vaid sekka. Kellele meenub kaasmaalaste Hyundai ja Kia eelmise põlvkonna toodang ja tähelepanu, mis neile toona jagati? SsangYongi arenguhüpet võib vabalt kaasmaalastega võrrelda.