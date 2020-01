CES 2020 julged ideed ja kurioosumid

Tellijale

Õhusõiduk suudab peale piloodi pardale võtta kolm reisijat ning viia nad sihtpunkti kuni 100 km raadiuses kiirusega 300 km/h, lennukõrguseks 300–600 meetrit. Loomulikult on sihikul selliste sõidukite automatiseeritud juhtimine, kuid turvalisuse huvides alustatakse ikkagi piloodiga masinatega. Eelmisel aastal pühendus lennutaksode katsetustele Boeing (Boeing Next lennuulatusega kuni 80 km) ja Bell Helicopter oma projektiga Bell Nexus. Kes neist edu saavutab, on üsna ebaselge.