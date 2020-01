Soome suursaadik Timo Kantola: oleme mõlemad väikesed riigid

Tellijale

Minu hinnangul on vahed tasandunud ja need jätkavad tasandumist. Sellised arusaamad suure venna rollist sündisid 1990. aastatel, kuna Soomel oli abistaja roll. Kuid peab aru saama, et see aeg on möödas ja me oleme olukorras, kus on kaks võrdset riiki.