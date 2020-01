Südames elav aeg ja hallid härrad

Kui «Momo» NUKU teatris esietendus, kirjutasin oma märkmetes: tuleks võtta aega, et uuesti vaadata. Kindlasti tegid hallid härrad ajavargad vahepeal mu kallal oma sahkermahkrit, kuni jõulude aegu avastasin, et mu riiulis siiski on Michael Ende «Momo», Reti Saksa tundlike illustratsioonidega (kirjastus Tiritamm, 1994). Et «Momo» raamatulademete alla peitu suruti, on osa ajavaraste vandenõust.