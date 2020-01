Tellijale

Saheli vaevavad 2012. aastast islamistide rünnakud, mis algasid Malist, kus teenivad ka Eesti kaitseväelased. Ajapikku on islamistide tegevus levinud Nigerisse ja Burkina Fasosse. Veel hiljuti olid rünnakute esirinnas rühmitused, mis võitlesid Al-Qaeda lipu all, nüüd on nende positsiooni üle võtnud üks ISISe haru.