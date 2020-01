Konkurents kiskus kulleriäris pinged üles

Tellijale

Toidukullerite turul on end Eestis sisse seadnud kaks suuremat tegijat: juba aastaid siin tegutsenud soomlaste Wolt ja mullu sügisel teenust pakkuma asunud eestlaste Bolt. «Me näeme, et sel turul on ruumi mitmele pakkujale, seega konkurentsis probleemi ei näe. Konkurents toob kasu nii tarbijale kui ka pakkujatele,» kommenteeris Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov.

Samas on just eestlaste sisenemine sellele väikesele turule tüli majja toonud, näitavad Postimehele lekkinud sise­kirjad.

«Vaadates peale hetkeolukorrale, on selge tõsiasi, et kahjuks tõepoolest on konkurendi turule ilmumine mõjutanud meie tellimuste arvu. Teine suur tegur on suur kullerite osakaal, kes proovisid konkureerivat platvormi, ning nüüd tulevad tagasi nn sinisele poolele,» seisab Wolti Eesti üksuse töötaja Egert Pröömi sisekirjas oma kulleritele.