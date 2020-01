Talivili naudib sooja ilma

Tellijale

Tänavune soe talv ei pane Viljandi- ja Järvamaal teravilja kasvatavat Mägede OÜ juhti Raido Allsaaret muretsema. Vastupidi, nii võiks tema meelest lausa jätkuda, sest põllumehele on praegune olukord põldudel täitsa normaalne. „Palju hullem on, kui nüüd tuleb järsku talv paksu lume või suure külmaga, siis on põhjust muretseda,” lausus ta. Paks lumi külmetamata põllule võib kaasa tuua taimepealse osa haigused, mis viivad taime hukuni.