Karud ei lase end soojast ­talvest häirida

Tuleb välja, et karu magamine ei sõltu talvisest ilmast ega lumevaiba paksusest, vaid vajadusest käituda looduses õigesti. Muidu on ta kadunud hing. Nii on see ka talveund magava mägra ja kährikuga.

Küsimusele, kas tänavusel tavatult soojal talvel karu ikka magab, vastas Järvamaa jahindusklubi jahimees Igor Homin, et igal juhul magab. Karu magamine ei sõltu talvisest ilmast ega lumevaibast. „Karul on looduslik kell sedavõrd paigas, et praegusel ajal püsib ta kindlalt pesas,” teadis üle 30 aasta jahindusega sina peal olev mees. Albu kui suurte ja paksude metsamassiividega tuntud piirkonna jahimehena on Homin rohkem kursis just suurulukite hingeeluga. „Kas karu pesas just tingimata magab, seda vast mitte, aga ringi ei liigu ta kindlasti,” lisas ta.

Emakarul sünnivad jaanuaris pojad. Kui teda praegu häirida ja pesast üles ajada, lahkub ema­karu pesast ja tagasi ei tule, kõneles Homin, sest emakaru ei teagi, et tal on pojad, ta ei toida neid veel, nad toituvad ise emakarust. Sestap emakaru neid veel ei kaitse ja lähebki häirimise korral lihtsalt oma teed. Kui karupojad on kuu või kaks vanemad, siis emakaru juba kaitseb neid.

Looduses on asi karm