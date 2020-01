Keskerakonna Tartu-kriis võib partei võimult viia

Tellijale

Keskerakonna kolm kuud vindunud Tartu-kriis aina jätkub. Abilinnapea ametikoha ümber käinud tüli on Keskerakond põrgatatud Tartust Tallinna, Tartusse tagasi, siis Tallinna ja eile uuesti tagasi Tartusse. Lahendusele lähemale jõudmise asemel on muutunud aga senisest palju tõenäolisemaks, et Keskerakonna ja Reformierakonna võimuliit Tartus laguneb.

Eile otsustas Keskerakonna nn suur juhatus parteist välja visata Tartu abilinnapea ametikohast loobumast keeldunud Monica Ranna. See on käik, mida Tartu Keskerakonna piirkonna juht Jaan Toots vajas, et Rannast lahti saada. Teadupärast ei luba Keskerakonna põhikiri oma erakonna liiget umbusaldada. Umbusaldus on aga ainus viis Rand ametist maha võtta, kui ta ise ei taandu.