Tellijale

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo ütles, et praegu on mobiilseid kiiruskaameraid kokku kaheksa, igas prefektuuris kaks. Kui suvel oli igas prefektuuris üks valvespetsialist, kes mobiilset kaamerat käsitseda oskas, siis praegu on vastava väljaõppe saanud ja kaameraid käsitseda oskavaid inimesi 20.