Talvine Prangli pakatab meretagusest rahust

Tellijale

6,44ruutmeetrine Prangli on Eesti kõige põhjapoolsem aastaringse asustusega saar, kus talvitub ligi 70 elaniku. Püsivaid majapidamisi on saarel talvel veerandsada.

Kohalikust poest, mis on avatud peaaegu iga päev, saab vajaliku kraami kätte, aga peab olema ettenägelik, sest kaks korda nädalas tuuakse mandrilt kaupa ja mõnigi toode võib tulemata jääda. Kohalikel on mahukad sügavkülmikud, aktiivsemad käivad mandril toidukraami nõutamas. Prangli on ainus saar Põhja-Eestis, kus on elatud pidevalt üle 600 aasta. Enne teist maailmasõda elas saarel püsivalt ligi 500 inimest, praegu võib suvel neid samapalju olla. Inimeste arv kasvab ka nädalavahetustel, rääkimata pühadest. Suvel külastab saart kuni 10 000 inimest, mis pakub ettevõtjatele võimalust turismi edendada.