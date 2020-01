„Are Stockmannis” käiakse teise ringi kaupa ostmas kogu Eestist

Kuigi kliendid ja kohalik rahvas kutsuvad mittetulundusühingu Mailane teise ringi kaubaga kauplemise paika „Are Stockmanniks” ja veel mitme kõlava hellitusnimega, ütles perenaine Helve Matsalu tagasihoidlikult, et pigem on tegu ikkagi kaupluslaoga. Asub see Päriveres, endises Are, nüüdses Tori vallas, Tallinna-Pärnu maanteest poole kilomeetri kaugusel kunagises sovhoosi sigalas.