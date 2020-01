Põllumehi ootavad muudatused

Eriti tarvilik on see teave uute sortide sordilehte võtmisel, kui tehtavate põldkatsete käigus peaks uut sorti võrdlema enim kasvatatavatega. „Eesmärk on, et iga uus oleks millegi poolest eelmisest parem ja seeläbi oleks tagatud põllumajandustootmise areng,” seletas Nemvalts.