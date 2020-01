Mao- ja soolehädasid saab ravimtaimedega leevendada

Kõhulahtisuse vastu

Tedremaran kipub küll unustusse jääma, aga veel on teadjaid – taime korjatakse niisketest metsaäärsetest ja juur puhastatakse harjaga (pestes kaovad vesilahustuvad tanniinid, mis on toimeained), lõigutakse ja kuivatatakse. Tee valmistamiseks võetakse 1 tl pulbrit või tükikesi tassi keeva vee kohta ja lastakse tõmmata 10–30 min. Juua enne sööki ja söögiaegade vahel. Võib ka toorena viina sisse panna. Siis on ravim kapi peal olemas.

Koirohi kasvab meil ürdiaedades, vahel ka metsikuna.Võib asendada hariliku pujuga, mis on nõrgema toimega, aga levinum. Koirohust tehakse tinktuuri: 1 osa taime 5 osa viina kohta. Teeks valada 1 tl kuiva koirohupuru üle kuuma veega ja juua lonksudena enne sööki. On väga kibe. Pikemaajaliseks kasutamiseks ei sobi, kuna on mürgine. Tänapäeval on seda natuke vermutites, mõruained tekitavad söögiisu ja soodustavad maomahla eritust. Isegi koirohust valmistatav absint on paljudes riikides keelatud.