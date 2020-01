Muhu lihatööstus pakub kohalikku lambaliha

Tellijale

Eestlased on ühtpidi nagu lambarahvas ja teistpidi nagu ei ole ka. Villakandjaid on siinmail kasvatatud juba iidamast-aadamast, ehkki mitte kuigi arvukalt. Ühes majapidamises on olnud tavaliselt paar-kolm lammast ja neid kasvatati peamiselt villa pärast. Tänapäeval võib aga maanteede ääres näha mitmesajapealisi või suuremaidki lambakarju – nii kaugele, kui silm seletab, on rohumaad täis tipitud valgeid liikuvaid villatäpikesi.