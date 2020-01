Ahto Lobjakas: suur raha ja paradoksid

Tellijale

Postsovetliku õigussüsteemiga riigina on Eestis prokuratuuri poolt kohtusse viidud süüdistuste puhul süüdimõistmise statistiline tõenäosus kõrgem kui 99 protsenti. Samas lõppes just peaaegu kümnendi kestnud rea (kunagiste) opositsioonipoliitikute ja nende äripartnerite korruptsioonikaasuse järjekordne voor taas visinaga. Edgar Savisaarele leiti mõni aeg tagasi tehniline pääsetee, ainsana ringkonnakohtus süüdi jäänud Kalev Kallole mõisteti karistus tingimisi. Kuidagi on läinud nii, et postsovetlikult puusapidi prokuratuuriga kokkukasvanud kohtusüsteem on meil aeglane, aga väga sõltumatu.