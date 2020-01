Kadri Tammepuu: doonorid otsustavad

Tellijale

Doonorite soov head teha ongi alus, millele tugineb siirdemeditsiin. Tohtrid usuvad, et laboris kasvatatud kopsude või neerude siirdamisega läheb veel vähemalt kümme aastat. Tänasest kõrvalloost saab lugeda, mida lõppenud aasta viimastel päevadel teha tuli, et üks diabeedist puretud noor mees saaks edaspidi paremini elada. Ilma kõhunäärme annetajata teispoolt Läänemerd oleks Eesti mehe elu jätkunud vanaviisi.

Organidoonorluses kahtlejate üks suur küsimus on õiglus. Näiteks siirdamise kõrge hind, mis võib koormata niigi pingelist meditsiinisüsteemi, kus jäävad seetõttu ravita paljud lihtsamad haigused. Enne iga teenuse kasutuselevõtmist hindab selle kasu-kulu suhet rahastaja, kelleks Eestis on haigekassa. Näiteks tekib kõhunäärme siirdamisel koos neeruga kasu sellest, et patsient ei pea enam süstima insuliini, käima neeruasendusravil, kontrollima iga päev veresuhkru taset, et hoiduda teiste raskete haiguste välja kujunemisest. Tavaliselt saab uute elunditega patsiendist edaspidi ka suurem maksumaksja.