Heli Pilt: uue südamega tulid kaasa uued õed-vennad

Heli enda kolm last on juba täiskasvanud. «Eks nad hoiavad mind nüüd rohkem,» tähendas Pilt. «Kui mul on raskem päev ja lähen õhtul voodisse, viskab noorem tütar minu kõrvale pikali ja ajame juttu. See on tema viis armastust näidata.»