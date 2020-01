Briti kokk Kirk Haworth Tallinnas: "Puuk tegi minust vegani."

Tellijale

Vau, uskumatu, äge! «Millised armsad ja külalislahked inimesed! Haruldaselt tüüne ja intelligentne peakokk Peeter Pihel – kui lähete Eestisse, siis lihtsalt peate tema kokakunsti maitsma. Siis sütel küpsetatud Eesti kartul, krõbe merikapsas, Hollandi kaste sinepist, baklažaanimiso, marineeritud sibul – neetult maitsev ja tõeliselt põhjamaise vaibiga kooslus! Olen uhke, et sain olla osaline milleski nii erilises.»

Selliste ülistussõnadega väljendas Londoni taimetoidurestorani Plates peakokk Kirk Haworth sotsiaalmeedias oma emotsioone pärast põgusat Tallinnas käiku. Esimest korda Eestit külastanud mees tunnistab ka Arterile, et on kogetust vaimustuses, ja lubab juba suvel tagasi tulla.

Haworth oli esimene, kelle Fotografiska restorani peakokk Peeter Pihel NADA by Fotografiska uutmoodi õhtusöögile külaliskokaks kutsus. Umbes kaheksateist inimest korraga pika laua ääres, kolm ja pool tundi ning üksteist söögikäiku, rõhk vähemasti esimesel korral taimetoidul. Laua otsas esireas askeldavad kaks kokka neljal käel, Haworth ja Pihel, saatjaks mõned abilised. Taimsest saab ägedaid asju, nendega on tohutult maad ja ruumi mängida, kinnitavad mõlemad. Näiteks rooskapsas, mille pealmised lehed on frititud ja sisemised soolases vees kergelt keedetud, läheb hästi paari maapirni-hernevahu, marineeritud leedriõite ja soolatud selleriga. Või maapirn, mille koortest saab mõnusa puljongi.