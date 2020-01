Sõõrumaa jutt on praeguse EOK tippspordi nõukogu tegevuse edasiarendus, kus peamiseks tegevuseks on ja jääb vahendite ja taustategevuste vahendamine hetke tippsportlastele ja natuke ka nende treeneritele. See kõik on hästi sportlasekeskne. Sportlane on number üks, kuid protsessi alustab ja juhib alati treener.

Kõik, mida Urmas Sõõrumaa kirjutab, tundub esmapilgul õige, ja siinjuures olgu tänatud ka kõik Eesti sporti armastavad inimesed, kes on aastaid teinud tööd selle nimel, et riik sporti rahalise panuse mõttes tõsiselt tagasi tuleks. Kindlasti on siin ka oma väline mõju. Meist neli korda väiksema Islandi spordiedu äratas meid üles, meist natuke suurema Sloveenia üliedu spordirindel pani meid tegutsema ja võttis võimaluse vabandusi otsida. Ja riik tuli tagasi sporti. Kuid praegune Team Estonia ei ole kogu Eestile. See pole jätkusuutlik lähenemine, sest jätab vastamata peamisele küsimusele: kust tuleb järelkasv?

Ka loodav tugiteenuste süsteem on kasutatav kogu tippspordis. TE on vajalik osa Eesti pikaajalises spordiarengu plaanis.

EOK Täitevkomitee ellukutsutud ja viimasel spordikongressil heaks kiidetud Team Estonia (TE) projekt on mõeldud toetama sportlasi, kellel on eeldusi jõuda maailmas medalile, tuues oma riigile au ja tuntust. Toetus seisneb TE liikmeks kutsutud sportlastele võrdväärsete treeningutingimuste loomises võrreldes konkurentidega mujalt maailmast.

EOK-l kui kogu Eesti spordi katuseorganisatsioonil on kolm suuremat arengusuunda: tippspordi arendamine, noortespordi kandepinna laiendamine ja liikumisharrastuse edendamine. 30 aastat toiminud organisatsioon vajab aga värsket reformilist edasiarendust. Ärgem unustagem, et kogu spordi rahastamist katavad 70 protsendi ulatuses riik ja KOVd, kes lähtuvad sellistest eesmärkidest, nagu kodanike vaimne ja füüsiline tervis, eeskujud ja ühtekuuluvustunne, au ja kuulsus ning oma riigi tutvustamine spordi kaudu.

Teiseks on ekslik väita, et treenerid on jäänud tähelepanuta. Vastupidi! Eesti treenerkonna palgaraha on alates 2015. aastast EOK, riigi ja alaliitude koostöös spetsiaalselt selleks loodud Spordikoolituse ja -Teabe SA kaudu kasvanud 3,5 miljonilt 7,3 miljonile aastas. Nelja aastaga üle kahe korra! Seda makstakse kõigile vähemalt viienda kategooria treeneritele, keda on Eestis üle 1400. Tõsi, treeneritesse tuleb panustada veel rohkem.

Ja kõige kummalisem on see, et EOK-l oli võimalik selleks otstarbeks eraldada 20 000 eurot aastas olukorras, kus eelarve oli viis-kuus miljonit, ja nüüd, kus EOK eelarve on jõudnud 15–16 miljonini, pole see võimalik. Aga milline on spordiakadeemia tähtsus ehk piirkondliku kaasamise tähtsus? Sellele on kõige lihtsam vastata, kui vaadata kas või ainult 2019. aasta olümpialade medaleid täiskasvanute arvestuses.

Team Estoniat vajame nii rahvusliku uhkuse kui eeskujude jaoks. Kuid ka selleks, et anda selge sõnum lootustandvatele noortele, kes kaaluvad profina karjääri jätkamise ja loobumise vahel: kui olete tõeliselt andekad ja töökad ning riskite valida profispordi, siis me hoolitseme teie eest! Kui aga sportlane MMilt või OMilt medalit ei too, jääb ka treeneri ja teiste abiliste panus märkamata.

Individuaalsportlase aastane elamis- ja töökulu ulatub alaspetsiifikast sõltuvalt keskmiselt 100 000 – 200 000 euroni ning ta tahab olla kindel, et kui ta loobub kümneks või enamaks aastaks kõigest muust tippspordi nimel, siis pärast karjääri lõppu ootavad ka teda ilus kodu, hästi koolitatud lapsed ja majanduslik kindlustatus. Team Estonia sellele kindlustunde loomisele keskendubki. Et sportlane saaks oma tööd teha muretult ja kõige paremal tasemel. Ainult nii saame eeldada ka edukat sooritust.

Jaanus Kriisk 2 (EI): mõne tipu toetamine on efektne, aga edasi ei vii

Sõõrumaa ja Tõniste 2016. aasta lubadused on mustvalgel kirjas. Mis puudutab minu juhtimiskogemust, siis seda on 30 aastat, ettevõte tähistas just 25 aasta juubelit. Lisaks olen 20 aastat aktiivselt tegutsenud Eesti sporti kureerivates nõukogudes ja komisjonides ning alaliitudes ja üleeestiliste tiimide juhina. On ka 32 aastat treenerikogemust päris esimesest treeningust kuni Eesti rekordite ja olümpiamängudeni välja. Nii et arusaamine ja kogemus sellest, mida tähendab üks jätkusuutlik organisatsioon, ning teadmised, mida on Eesti spordil täna, homme, ülehomme vaja, on kindlalt olemas.

Teine suur viga praeguse Team Estonia juures on eeldus, et Eestis on sama kõrge elatustase nagu Taanis või Kanadas, kust selline idee on meile tulnud. Kahjuks pean ütlema, et ei ole, ei KOVd ega ka üksikisikust lapsevanemad. Kolme-nelja meie tipu ülekuldamine võib küll olla efektne, aga ei vii Eesti sporti pikas plaanis kindlasti edasi.

Mis siis on 20 spordiakadeemiat üle Eesti? See on 400 treeneri, 400 eeldustega lapse ja – mis kõige tähtsam – nende vanemate abistamine, kaasamine ja sõnum, et teie laps võib olla tulevane tipp. Lisaks 20 komisjonis kaasatud komisjoniliikmed, otsustajad ja kaasamõtlejad. See on kogu Eestit Team Estoniaga reaalselt liitev vältimatu arengusuund. 2021. aasta Team Estonia esimene eelarverida peab olema: piirkondlikud spordiakadeemiad – 400 000 eurot.

Sellel, miks praegune EOK juhtkond seda ei mõista, on väga lihtne põhjus, täitmata on järgmine 2016. aasta lubadus – aktiivne suhtlemine täiskogu liikmetega. Olen siiani külastanud kolmandikku täiskogust ja pooltega rääkinud. Üks asi on ühine, viimase kolme ja poole aasta jooksul pole keegi EOK täitevkomitee juhtfiguuridest huvi tundnud ega kontakti otsinud, rääkimata kaasamisest. Kuidas sa siis tead, mida tegelikult vaja on?

2015. aastal alanud Eesti spordireform ning riigi jõuline rahaline tagasitulemine Eesti sporti on endaga kaasa toonud kvalitatiivselt uue olukorra ning ka uued ülesanded ja tegevuse EOK presidendile ja täitevkomitee liikmetele. On alanud uus ajastu, kus 30 aastat toiminud juhtimismudel enam ei tööta.