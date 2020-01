Riina Õun: «veganinahk» on tegelikult PVC-plast

Tellijale

Riina Õun on üks põnevamaid moeaksessuaaride disainereid, nimelt ei katseta ta vaid vormi ja välimusega, vaid läheb materjaliloomeni välja. Õun tegutseb Londonis, kuid pole ka Eestist eemale jäänud. Katsetusi teeseenematerjali SCOBYga tutvustas ta hiljuti Tallinna kaubamajas siinsetele rohelise mõtteviisiga moefännidele. Materjali nimetus SCOBY on akronüüm, mis tähistab bakterite ja pärmi sümbiooskultuuri, mida kasutatakse populaarse teeseenejoogi kombucha valmistamiseks ja mis areneb bakteriaalse tselluloosi kihina joogi peale. Õun otsustas, et üle jäänud SCOBY äraviskamise asemel võiks hoopis katsetada, kas sellest materjalist on võimalik midagi valmistada. Ja tõsi – seenest saab teha aksessuaare, näiteks klaasialuseid, disainielemente ja tulevikus ehk uhkemaidki asju.

Mitu aastat tagasi, enne kui alternatiivsemad nahaasendused populaarseks said, kasutasin ma ühes oma kollektsioonis kalanahka. Ja kas mitte naha kui lihatööstuse kõrvaltoote kasutamine iseenesest ei ole korduvkasutamine, kui laiemalt mõelda? Kalanahk on spetsiifilisem, kuna tavaliselt seda ei kasutata, aga Islandil on juba pikki aastaid tegutsenud tehas, mis töötleb kalanahka ümber tavapäraselt tuttava välimuse ja olemusega nahaga võrreldavaks materjaliks.

Ma ei ole nahavastane, kuna ma endiselt töötan sellega ja armastan seda kui materjali, aga veganitele on väga väiksed võimalused, kui nad tahavad nahaasendust. Seesama «veganinahk» oli varem tuntud tavalise kunstnaha nime all ega olnud tarbijate seas kuigi heas kirjas. Viimastel aastatel on seda aga hakatud reklaamima loodussõbraliku alternatiivina, hiljuti kuulsin, et isegi bionahana, mis on äärmiselt eksitav. Põhimõtteliselt absoluutne vastand sellele, mis ta tegelikult on. Mõned noored, kes pole asjaga kursis, on loomaarmastusest tingituna hakanud eelistama nn veganinahka, kuid nad peaksid teadma, et plast ei ole loodussõbralik materjal, vaid saastab keskkonda ning looduses elavad loomad kannatavad plastprügi ning mikroplasti tõttu.