Ermits: õlekõrsi jääb üha vähemaks

Pärast kümmet osavõistlust on Fourcade’il MK-sarjas koos 447 punkti. Teisel ja kolmandal kohal on prantslased Simon Desthieux 392 ja Mallet 382 punktiga. Üleeile isaks saanud ning seetõttu võistluspausi pidav Johannes Thingnes Bø on 374 silmaga neljas.

«Pool võistlustest on läinud ja õlekõrsi jääb üha vähemaks. Varsti on hooaja lõpp ukse ees ja tuleb tõdeda, et selline oligi minu tase,» jäi Ermits nõutuks.

Et Eesti laskesuusatajatel on mõistus otsas, ütles ka üleeile naiste sprindidistantsil läbi kukkunud ja alles 78. koha saanud Tuuli Tomingas. «See ei ole see, miks ma sporti teen. Mõistus on otsas. Võib-olla pean ennast natuke koguma ja puhkama. Mingi jama on. See pole see, mis on mul eelmistel aastatel olnud. Hooaja algusest peale pole head minekut olnud.»