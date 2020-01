Eesti medalisaju saladus: head kaaslased

14-aastase iluuisutaja sõnul ta alguses aga võistlema ei kippunudki. «Teadsin, et selline võistlus tuleb, aga ausalt öeldes ma alguses ei soovinudki seal osaleda. Individuaalvõistlus läks mul päris hästi ja olin sellest väsinud. Aga tagantjärele – see kogemus oli seda väärt. Saavutuseni aitas mind väga tugev tiim, olen neile väga tänulik,» rääkis ta.

Olümpiale pääsenud 15-aastased kaksikvennad said oma tiimid teada alles nädal enne võistlusi. Kulla võitnud Mareki sõnul tal vedas, et sattus võidukasse «Rohelisse» meeskonda koos heal tasemel Venemaa hokinoortega.

Vend Erikul nii hõlpsalt ei läinud. «Mul oli oma meeskonnas natuke raskem. Kui oled jääl, siis on inglise keelt väga raske rääkida. Vahepeal tahtsin rääkida vene või eesti keeles. Aga pärast trenni saime tiimikaaslastega juba sõpradeks ja kasvasime ühtseks meeskonnaks,» kõneles ta.

Peale hokikaksikute pääses olümpiale ka katsetel teise aja saanud Konrad Kudeviita, kes olümpial kaheksanda kohaga piirdus. Huvitava kokkusattumusena on kõik kolm hokimeest käinud Tallinnas asuvas Tuule lasteaia Tuulekella rühmas. Samast rühmast on pärit ka suvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil pronksmedali võitnud judoka Viljar Lipard, kes lennujaama endisi kaaslasi tervitama oli tulnud. Tõeline spordikants, see Tuulekella rühm.